Белорусские шахматисты завоевали четыре золотые медали на юниорском чемпионате мира в Ташкенте

В Ташкенте завершилось первенство мира по шахматам среди юниоров и юниорок до 20 лет.Белорусские шахматисты завоевали четыре золотые медали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусской федерации шахмат.

Два золота в активе мастера ФИДЕ Александры Тарасенко, которая опередила всех соперниц и в рапиде, и в блице. Кроме того, чемпионами планеты стали международный мастер Максим Царук (рапид) и международный гроссмейстер Денис Лазовик (блиц).