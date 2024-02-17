Белорусские спортсменки показали биатлон высокого уровня на Всероссийской спартакиаде сильнейших

Белорусские спортсменки продолжают демонстрировать всему спортивному миру целеустремленность, трудолюбие и верность своему делу.

Сегодня золотую медаль на Всероссийской спартакиаде сильнейших завоевала Марина Зуева в конькобежном спорте, а квартет биатлонисток из Беларуси заслужил место в тройке призеров по итогам женской эстафеты. Наши девушки показали биатлон высокого уровня и подарили своим поклонникам яркие эмоции.

Как проходили состязания, рассказал Андрей Козлов.

У Беларуси медаль в женской эстафете!

Такие гонки не оставляют равнодушными и еще долго обсуждаются теми, кто за ними следил особенно внимательно. Первая Анна Сола. В пятницу, 16 февраля, смешанная эстафета у именинницы не задалась. Но в субботу уроженка Шумилино показала идеально качественную и быструю стрельбу.

Ювелирная работа - десятка в цель и передача эстафеты самой молодой в квартете Дарье Кудаевой с запасом в минуту. Даша была искрометна на лежке. Стоя не заладилось. Но надо понимать, что это не рядовая для нее гонка.





Третьей на дистанции была Динара Смольская, и это ее вторая гонка после возвращения в биатлон. Качественный этап, белоруски уверенно находились в тройке призеров. И на дистанцию отправилась Ирина Лещенко - блестящая спортсменка с фантастическим опытом и олимпийским золотом Пхенчхана. Ирина была точна на рубежах. И - красивейший финиш спустя несколько минут!

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков обнял всех девушек, которые завоевали сегодня бронзу. Но, кажется, особенно тепло приобнимал Ирину Лещенко - самая опытная девушка в нашем квартете сегодня закрыла важные мишени и принесла красивую победу.

"Участие Беларуси в спартакиаде очень важно с точки зрения спорта, - считает Павел Ростовцев, вице-президент Союза биатлонистов России, - потому что сегодня Анна Сола показала хороший мировой уровень на первом этапе".

Первое белорусское золото на Всероссийской спартакиаде сильнейших

Пока зрители в Златоусте продолжали создавать теплый и уютный антураж, у сборной Беларуси появилось первое золото.

Награда высшей пробы в копилку команды ковалась на конькобежном катке в Челябинске. Марина Зуева оставила позади себя всех соперниц и финишировала первой на дистанции 5000 метров.