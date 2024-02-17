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Белорусские спортсменки показали биатлон высокого уровня на Всероссийской спартакиаде сильнейших
Белорусские спортсменки продолжают демонстрировать всему спортивному миру целеустремленность, трудолюбие и верность своему делу.
Сегодня золотую медаль на Всероссийской спартакиаде сильнейших завоевала Марина Зуева в конькобежном спорте, а квартет биатлонисток из Беларуси заслужил место в тройке призеров по итогам женской эстафеты. Наши девушки показали биатлон высокого уровня и подарили своим поклонникам яркие эмоции.
Как проходили состязания, рассказал Андрей Козлов.
У Беларуси медаль в женской эстафете!
Такие гонки не оставляют равнодушными и еще долго обсуждаются теми, кто за ними следил особенно внимательно. Первая Анна Сола. В пятницу, 16 февраля, смешанная эстафета у именинницы не задалась. Но в субботу уроженка Шумилино показала идеально качественную и быструю стрельбу.
Ювелирная работа - десятка в цель и передача эстафеты самой молодой в квартете Дарье Кудаевой с запасом в минуту. Даша была искрометна на лежке. Стоя не заладилось. Но надо понимать, что это не рядовая для нее гонка.
Третьей на дистанции была Динара Смольская, и это ее вторая гонка после возвращения в биатлон. Качественный этап, белоруски уверенно находились в тройке призеров. И на дистанцию отправилась Ирина Лещенко - блестящая спортсменка с фантастическим опытом и олимпийским золотом Пхенчхана. Ирина была точна на рубежах. И - красивейший финиш спустя несколько минут!
Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков обнял всех девушек, которые завоевали сегодня бронзу. Но, кажется, особенно тепло приобнимал Ирину Лещенко - самая опытная девушка в нашем квартете сегодня закрыла важные мишени и принесла красивую победу.
"Участие Беларуси в спартакиаде очень важно с точки зрения спорта, - считает Павел Ростовцев, вице-президент Союза биатлонистов России, - потому что сегодня Анна Сола показала хороший мировой уровень на первом этапе".
Первое белорусское золото на Всероссийской спартакиаде сильнейших
Пока зрители в Златоусте продолжали создавать теплый и уютный антураж, у сборной Беларуси появилось первое золото.
Награда высшей пробы в копилку команды ковалась на конькобежном катке в Челябинске. Марина Зуева оставила позади себя всех соперниц и финишировала первой на дистанции 5000 метров.
Вновь именно белорусские красавицы добиваются в спорте успеха и приносят зрителям позитивные эмоции.
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