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Белорусские спортсменки в гребле на байдарках и каноэ завоевали золотую и две серебряные медали
Есть виды спорта, в которых завоеванная белорусами медаль воспринимается как сенсация, как подарок судьбы. А есть гребля на байдарках и каноэ, которая за 15 лет приучила к тому, что награды у белорусов - величина постоянная. Сегодня на гребном канале в Заславле разыгрывается 11 комплектов медалей. С утра уже состоялись четыре церемонии награждения. И у нас есть медали - в том числе и золото!
Сейчас мы передаем слово нашему корреспонденту Кристине Камыш (прямое включение).
Мало того, что они триумфаторы, так они еще и бойцы. То, что в Беларуси поменялась погода, не было на руку гребцам. Хорошо, что пока нет дождя, и здесь успели провести 4 заезда. Но погодные условия сложные. Сильный боковой ветер. Особенно на первой, второй и третьей дорожках. Это те, что дальше от трибун. Поэтому спортсмены борются со стихией. И радует, что наши делают это успешно!
Первой на старт сегодня вышла Ольга Худенко
Накануне она поднималась на высшую ступеньку пьедестала. Байдарка-одиночка 500 метров. Эту дистанцию Ольга любит. На ней Худенко два года назад становилась чемпионкой мира. Сегодня дома на ІІ Европейских играх она вновь первая. С золотой медалью Ольгу Худенко поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Дайнеко, Литвинов, Мисюченко и Натынчик представили Беларусь в заезде байдарки-четверки на 500 метров. Ребята в итоговом протоколе шестые. Ольга Климова и Надежда Макарченко вышли на дистанцию каноэ-двойки 500 метров. Наш молодой тандем финишировал вторым. Ну а затем был тот самый заезд, которого все очень ждали. Наша женская байдарка-четверка. Те самые девушки, которые брали бронзу Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Надежда Попок, Маргарита Махнева. У них второе место!
Сейчас до двух часов на гребном канале в Заславле пауза
А после состоится еще 7 заездов. Везде выступят белорусы. И везде наши претендуют на медали. Трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5". Мы же следим за развитием событий. Ждем побед белорусов!
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