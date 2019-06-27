Белорусские спортсменки в гребле на байдарках и каноэ завоевали золотую и две серебряные медали

Есть виды спорта, в которых завоеванная белорусами медаль воспринимается как сенсация, как подарок судьбы. А есть гребля на байдарках и каноэ, которая за 15 лет приучила к тому, что награды у белорусов - величина постоянная. Сегодня на гребном канале в Заславле разыгрывается 11 комплектов медалей. С утра уже состоялись четыре церемонии награждения. И у нас есть медали - в том числе и золото!



Сейчас мы передаем слово нашему корреспонденту Кристине Камыш (прямое включение).



Мало того, что они триумфаторы, так они еще и бойцы. То, что в Беларуси поменялась погода, не было на руку гребцам. Хорошо, что пока нет дождя, и здесь успели провести 4 заезда. Но погодные условия сложные. Сильный боковой ветер. Особенно на первой, второй и третьей дорожках. Это те, что дальше от трибун. Поэтому спортсмены борются со стихией. И радует, что наши делают это успешно!

