Белорусские спортсменки завоевали две золотые медали Гран-при по самбо в Верхней Пышме

Участие в соревнованиях приняли самбисты из Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Армении. В 2023 году отборочные этапы Гран-при проходили в Краснодаре, Уфе и Казани, для выступления в финале на каждом этапе отбирались по два спортсмена в каждой весовой категории.