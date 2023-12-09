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Белорусские спортсменки завоевали две золотые медали Гран-при по самбо в Верхней Пышме
В городе Верхняя Пышма Свердловской области завершился финальный этап международных соревнований по самбо Гран-при, сообщает БЕЛТА.
Участие в соревнованиях приняли самбисты из Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Армении. В 2023 году отборочные этапы Гран-при проходили в Краснодаре, Уфе и Казани, для выступления в финале на каждом этапе отбирались по два спортсмена в каждой весовой категории.
Решающий старт турнира в итоге принес нашей команде две медали - обе высшей пробы. В весе до 65 кг лучшей стала Даниэла Ждан, победившая в финале представительницу России Милену Хилову. На верхнюю ступень пьедестала в категории 80 кг поднялась Карина Шут, которая в "золотом" поединке одолела россиянку Дарью Речкалову.
Фото: БЕЛТА
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