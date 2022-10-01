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Белорусские спортсмены готовятся к турниру в Сочи "Мы вместе. Спорт"
Несмотря на абсурдное решение международных функционеров не допускать наших и российских паралимпийцев к чемпионатам мира и Европы, летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" доказывают всему миру, что спорт прежде всего должен объединять. Аналогичный форум прошел зимой в Ханты-Мансийске, после того как атлетов двух стран отстранили от Игр в Пекине. Форум вызвал большой интерес и доказал, что этих людей не сломить. Сейчас пришел черед летних соревнований, и по количеству участников это действительно масштабный турнир. В Сочи соберутся команды из 13 стран, в том числе и Беларуси.
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Контрольная тренировка, она состоялась бы в любую погоду, и товарищеский поединок - как итог скоротечного, но продуктивного сбора.
В этой команде футболисты из разных городов Беларуси - Минска, Кобрина, Могилева, Бобруйска, Гомеля, Гродно. Но для каждого из них футбол - это больше, чем просто спорт. Это часть жизни, где есть место мотивации, стремлению побеждать и быть всегда в форме.
Андрею Праневичу - чемпиону Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро - в Токио не хватило совсем немного. Он стал четвертым. Возможно, подкосила личная драма - накануне Игр у нашего фехтовальщика умер личный тренер. Особенность белорусских паралимпийцев - это люди с большим сердцем.
В Сочи Андрей, как и каждый спортсмен из нашей большой команды, едет побеждать. Ведь в отсутствие международных стартов так хочется снова ощутить чувство, что ты лучший, ты первый.
На летние игры паралимпийцев под названием "Мы вместе. Спорт" в составе белорусской делегации отправятся 59 спортсменов. Вместе с ними тренеры, персонал, официальные лица - в общей сложности почти 100 человек. Наши ребята выступят в семи видах спорта: фехтовании, плавании, настольном теннисе, тхэквондо, шашках, легкой атлетике. В соперниках у белорусов окажутся спортсмены из 12 стран, среди которых Германия, Армения, Таджикистан, Сербия, Грузия. Самой многочисленной станет команда России. Конкуренция запредельная. Это стало понятно еще по совместным белорусско-российским состязаниям, когда на стадионе "Динамо" или в Брестском дворце водных видов спорта боролись за медали паралимпийские чемпионы и чемпионы мира, бок о бок сражались с молодыми спортсменами - именно так передавая свой опыт и мотивацию тем, кто уже наступает на пятки.
Состязания начнутся 4 октября и пройдут на трех спортивных аренах. Наша команда вылетит в Сочи в ночь с субботы на воскресенье.
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