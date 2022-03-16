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Белорусские спортсмены готовятся выступить на Зимних играх паралимпийцев
Менее суток остается до старта Зимних игр паралимпийцев - турнира, который стал альтернативой пекинской Паралимпиаде.
Напомним, ни белорусы, ни россияне из-за решения Международного паралимпийского комитета не смогли побороться за медали главного зимнего старта четырехлетия. В Ханты-Мансийске на соревнованиях под названием "Мы вместе. Спорт" конкуренцию нашим атлетам и хозяевам составят паралимпийцы из Армении и Таджикистана. Белорусы прилетели еще в понедельник, 14 марта, и, несмотря на ранний час, в аэропорту их встречали как родных.
Наши ребята уже успели освоиться на трассе центра зимних видов спорта, где пройдут состязания по лыжным гонкам и биатлону. Всего же будут разыграны награды в шести видах спорта. В составе нашей сборной 15 атлетов. Торжественная церемония открытия Зимних игр паралимпийцев пройдет 18 марта, но уже завтра будут разыграны первые комплекты медалей. Белорусы выступят в трех дисциплинах в лыжных гонках.
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