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Белорусские спортсмены готовятся выступить на Зимних играх паралимпийцев

Менее суток остается до старта Зимних игр паралимпийцев - турнира, который стал альтернативой пекинской Паралимпиаде.

Напомним, ни белорусы, ни россияне из-за решения Международного паралимпийского комитета не смогли побороться за медали главного зимнего старта четырехлетия. В Ханты-Мансийске на соревнованиях под названием "Мы вместе. Спорт" конкуренцию нашим атлетам и хозяевам составят паралимпийцы из Армении и Таджикистана. Белорусы прилетели еще в понедельник, 14 марта, и, несмотря на ранний час, в аэропорту их встречали как родных.

Наши ребята уже успели освоиться на трассе центра зимних видов спорта, где пройдут состязания по лыжным гонкам и биатлону. Всего же будут разыграны награды в шести видах спорта. В составе нашей сборной 15 атлетов. Торжественная церемония открытия Зимних игр паралимпийцев пройдет 18 марта, но уже завтра будут разыграны первые комплекты медалей. Белорусы выступят в трех дисциплинах в лыжных гонках.

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