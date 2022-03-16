Белорусские спортсмены готовятся выступить на Зимних играх паралимпийцев

Менее суток остается до старта Зимних игр паралимпийцев - турнира, который стал альтернативой пекинской Паралимпиаде.

Напомним, ни белорусы, ни россияне из-за решения Международного паралимпийского комитета не смогли побороться за медали главного зимнего старта четырехлетия. В Ханты-Мансийске на соревнованиях под названием "Мы вместе. Спорт" конкуренцию нашим атлетам и хозяевам составят паралимпийцы из Армении и Таджикистана. Белорусы прилетели еще в понедельник, 14 марта, и, несмотря на ранний час, в аэропорту их встречали как родных.