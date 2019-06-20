Белорусские спортсмены, отличившиеся на II Европейских играх, окажут помощь спортивным школам, командам и атлетам

Белорусские спортсмены, отличившиеся на II Европейских играх, смогут помочь спортивным школам, командам и атлетам в рамках проекта "Олимпийский путь". Такую возможность получат чемпионы и призеры Игр в олимпийских видах спорта, а также те, кто сумеет установить личный рекорд или показать лучший результат в карьере.



Эти спортсмены смогут выбрать учебно-спортивное заведение, куда Президентский спортивный клуб направит безвозмездную финансовую помощь для укрепления материально-технической базы. Подобные акции Президентский спортивный клуб проводит в пятый раз. Первые четыре, начиная с Олимпиады в Лондоне, проходили под названием "Олимпийский выбор". За это время была оказана помощь 25 спортивным учреждениям на общую сумму порядка 240 тысяч долларов.