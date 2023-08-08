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Белорусские спортсмены пополнили медальную копилку на II Играх стран СНГ
Белорусские спортсмены продолжают радовать нас победами на II Играх стран СНГ. Ни дня без медали - под таким девизом выступают наши тяжелоатлеты в Гродно. Плюс золото Петра Асаенка, серебро Маргариты Лещенко и бронзовые награды Юлиана Курловича и Дарьи Хейдер пополнили нашу медальную копилку. Отметим, II Игры стран СНГ фактически главная проверка атлетов перед стартом чемпионата планеты, который начнется 4 сентября в Эр-Рияде, куда, напомним, накануне международная федерация этого вида спорта допустила белорусов.
Стабильны в медальной гонке и наши стрелки. В стрельбе из пневматического пистолета у белорусских девушек в командном турнире золото и бронза. Не подкачали и парни. В стрельбе из винтовки малокалиберной наша команда взяла два призовых места: серебро и бронзу.
Ожидаем медальной поддержки и от наших легкоатлетов. Тем более что первое золото за сегодняшний соревновательный день уже есть. Илья Гуща стал чемпионом Игр в метании копья.
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