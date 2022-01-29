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Белорусские спортсмены прибывают в Олимпийскую деревню

Белорусские спортсмены продолжают прибывать в Китай, где спустя неделю начнутся зимние Олимпийские игры. Наша женская сборная по биатлону заселяется в свои номера. Первые впечатления от олимпийской чемпионки и 2-й на сегодня биатлонистки в общем зачете Кубка мира Динары Алимбековой.

Также добрались до столицы Олимпийских игр белорусские конькобежцы. Наши спортсмены и тренерский персонал сделали тест на COVID и отправились в Олимпийскую деревню. В конькобежном спорте мы вправе рассчитывать на медаль.

В ожидании олимпийских стартов

Что касается мужской биатлонной команды, то ребята прилетели в Китай на несколько дней раньше. Соревнования по этому виду спорта, на который мы возлагаем большие надежды, начинаются 5 февраля - состоится смешанная эстафета.

В Пекине все готово к открытию - оно состоится в пятницу, 4 февраля.
Организаторы удивляют технологичностью. В таких кабинах смогут отдохнуть журналисты. Робот выполняет роль бармена. Быстро, качественно, безопасно.

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