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Белорусские спортсмены прибывают в Олимпийскую деревню
Белорусские спортсмены продолжают прибывать в Китай, где спустя неделю начнутся зимние Олимпийские игры. Наша женская сборная по биатлону заселяется в свои номера. Первые впечатления от олимпийской чемпионки и 2-й на сегодня биатлонистки в общем зачете Кубка мира Динары Алимбековой.
Также добрались до столицы Олимпийских игр белорусские конькобежцы. Наши спортсмены и тренерский персонал сделали тест на COVID и отправились в Олимпийскую деревню. В конькобежном спорте мы вправе рассчитывать на медаль.
В ожидании олимпийских стартов
Что касается мужской биатлонной команды, то ребята прилетели в Китай на несколько дней раньше. Соревнования по этому виду спорта, на который мы возлагаем большие надежды, начинаются 5 февраля - состоится смешанная эстафета.
В Пекине все готово к открытию - оно состоится в пятницу, 4 февраля.
Организаторы удивляют технологичностью. В таких кабинах смогут отдохнуть журналисты. Робот выполняет роль бармена. Быстро, качественно, безопасно.
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