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Белорусские спортсмены продолжают борьбу за покорение олимпийских пьедесталов
Максим Недосеков сегодня тепло простился с друзьями по команде и отправился в Минск. И завтра утром бронзовый призер XXXII летней Олимпиады вернется на родину, где в аэропорту его также будут встречать родные и болельщики. Возвращается Максим рейсом из Стамбула в 9:35. Белорусские спортсмены тем временем продолжают борьбу за покорение олимпийских пьедесталов, и сегодня наши атлеты в Токио стартовали в четырех дисциплинах: легкой атлетике, борьбе греко-римской, синхронном плавании и гребле на байдарках и каноэ.
Медалей в первую очередь ждали от наших гребцов, но пока не получилось. Шанс исправить ситуацию будет и у Марины Литвинчук, и у Ольги Худенко.
Александр Хоровец о наших главных надеждах на медали. Двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира байдарочник Олег Юреня накануне уверенно выиграл предварительный заезд на тысячу метров и не без оснований считался одним из претендентов как минимум на попадание в восьмерку. Кроме этого уроженец Гродненской области был по-хорошему разозлен из-за того, что вся команда белорусских гребцов не выступала в Рио пять лет назад.
В полуфинальном заезде Юреня стартовал хорошо и показал свое лучшее время в сезоне, но финишировал только шестым. А этого было недостаточно для попадания в финал А.
В финале Б белорус стал четвертым и занял итоговое 12-е место. Но Юреня не расстраивается, а наоборот настраивается на дальнейшую борьбу. Медальные надежды белорусские болельщики сегодня возлагали и на экипаж женской байдарки-двойки. Марина Литвинчук и Ольга Худенко стартовали на дистанции 500 метров.
В полуфинальном заезде наши спортсменки финишировали на третьей строке, улучшив свое время на 6 секунд.Но финал для Литвинчук и Худенко завершился не лучшим образом: в условиях фантастической конкуренции они оказались на шестом месте, уступив победительницам без малого 2 секунды. Золото Токио-2020 у новозеландок, серебро за польками, а бронза досталась венгеркам.
Оценивая выступление своих подопечных, главный тренер сборной Владимир Шантарович скажет: гонка была достаточно предсказуемой, а спортсменкам немного не хватило раскованности. Но голову посыпать пеплом рано.
Олимпийские игры: гребля на байдарках и каноэ
Уже завтра, начиная с 16:30 по Минску, наши гребцы продолжат свои выступления на канале "Морской лес". За выход в следующую стадию поспорят Алена Ноздрева в каноэ-одиночке на 200 метров, на 500-метровой дистанции в байдарке-одиночке выступят Марина Литвинчук и Ольга Худенко, а километр преодолеет мужская байдарка Борикова и Юрени.
В Токио сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ представлена действительно одними из самых лучших спортсменов в мире, так что по всем прогнозам наши гребцы не просто должны быть в финальных заездах, но в первую очередь бороться за олимпийский пьедестал.
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