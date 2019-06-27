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Белорусские спортсмены продолжают принимать участие в проекте "Олимпийский путь"
Уверенная победа Марины Литвинчук и Ольги Худенко в байдарке-двойке добавила 15 тысяч белорусский рублей от Президентского спортивного клуба на счет Мозырской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ.
В проекте "Олимпийский путь" поучаствовал и Юрий Щербацевич, за его серебро прибавку в размере 10 тысяч рублей получит Пинская СДЮШОР №1.
Борец-вольник Али Шабанов, также завоевавший серебряную медаль, выбрал в качестве адресата финансовой помощи Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва.
Напомним, для участия в проекте "Олимпийский путь" необходимо установить личный рекорд или достигнуть лучшего результата в карьере.
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