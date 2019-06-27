Белорусские спортсмены продолжают принимать участие в проекте "Олимпийский путь"

Уверенная победа Марины Литвинчук и Ольги Худенко в байдарке-двойке добавила 15 тысяч белорусский рублей от Президентского спортивного клуба на счет Мозырской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ.

В проекте "Олимпийский путь" поучаствовал и Юрий Щербацевич, за его серебро прибавку в размере 10 тысяч рублей получит Пинская СДЮШОР №1.

Борец-вольник Али Шабанов, также завоевавший серебряную медаль, выбрал в качестве адресата финансовой помощи Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва.