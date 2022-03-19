Белорусские спортсмены продолжают успешное выступление на Зимних играх паралимпийцев

19 марта получилось медальным для белорусских спортсменов на Зимних играх паралимпийцев, которые продолжаются в Ханты-Мансийске. Наши спортсмены выступали в биатлонных индивидуальных гонках. Причем вне зависимости от класса спортсменам предстояло преодолеть12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. В итоге бронзовые награды завоевали Юрий Голуб в тандеме с лидеромДмитрием Будиловичем, супруги Дмитрий и Лидия Лобан.

Третий результат показала и Дарья Федькович. Во второй половине соревновательного дня пришел черед лыжников, которые боролись за награды на длинных дистанциях. Лидерские амбиции подтвердила Валентина Шиц, которая выиграла свою вторую золотую медаль соревнований.

Совсем скоро старт в гонке возьмет еще один лидер нашей сборной - Светлана Сахоненко, у которой, напомним, уже есть серебро игр. А завтра на соревнованиях заключительный день.