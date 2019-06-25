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Белорусские спортсмены стартовали в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ
Белорусские спортсмены стартовали в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в Заславле. По итогам предварительных заездов напрямую пробиться в финал не получилось у Олега Юрени в байдарке-одиночке на тысячу метров. В 15:30 он выступит за это право в полуфинале. На такой же дистанции в каноэ-одиночке сразу выходят в финал Максим Петров и в байдарке на 500 метров Ольга Худенко. Как и наша женская байдарка и каноэ-двойки на расстоянии в полкилометра, а также мужские - двойки в байдарке и каноэ, и обе наши четверки на 500 метров в байдарках. Погода сегодня сопутствовала хорошим результатам, а гости довольны не только солнцем, но и организацией соревнований.
Совсем скоро начнутся полуфинальные заезды
Совсем скоро начнутся полуфинальные заезды, где выступит Олег Юреня.А уже завтра и послезавтра разыграют 16 комплектов медалей. Задача белорусской команды - взять пять наград. Но, судя по первым результатам, одна из сильнейших команд страны может рассчитывать на большее.
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