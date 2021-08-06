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Белорусские спортсмены в Токио демонстрируют целеустремленность и усердие: две медали в копилку сборной
Целеустремленность и усердие демонстрируют наши спортсмены в Токио. Сегодня у нас сразу две олимпийские медали. И обе - в борьбе. Поздравляем! Сначала на пьедестал поднялся представитель вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов. На его счету серебряная медаль в весовой категории до 74 кг.
"В Токио тебе достался непростой жребий, но ты уверенно справился с сильными соперниками. Прекрасную форму и волю к победе показал и в финальном поединке. Убежден, что в твоей карьере будет еще много ярких выступлений и громких побед", - говорится в поздравлении.
А следом за бронзу спорила Ванесса Колодинская, и схватка за медаль сложилась для нее успешно. Это наивысшее достижение в карьере атлетки - двукратной чемпионки мира и Европы. С этой значимой наградой спортсменку также поздравил Александр Лукашенко.
"В жесткой конкуренции тебе удалось покорить этот высокий пьедестал. Твое выступление - несомненный успех, а блестящая победа в поединке за бронзу - яркое свидетельство таланта. Особые слова благодарности тренерам и всей национальной команде по вольной борьбе. Вы высоко пронесли флаг Республики Беларусь на главном спортивном форуме планеты. Спасибо вам за труд, выдержку и достойный результат", - говорится в телеграмме.
Спортивный корреспондент АТН Анна Эйсмонт констатирует: белорусские болельщики вправе рассчитывать на медали и завтра.
Успех белорусской школы борьбы. Сегодня - серебро и бронза Токио-2020
Уже несколько дней держат нас в приятном напряжении события в борцовском комплексе "Макухари Мессе". Накануне серебро завоевала Ирина Курочкина, сегодня мы болели за Магомедхабиба Кадимагомедова и Ванессу Колодинскую, и сегодняшний день будет вписан в историю белорусской школы борьбы. Серебро и бронза у белорусов!
Сперва на олимпийском ковре в финале сражался Магомедхабиб и уступил Заурбеку Сидакову - олимпийскому чемпиону Рио и уже Токио и двукратному чемпиону мира. Но это серебряная медаль, и она дорого стоит.
Затем эффектно и быстро свою долгожданную олимпийскую медаль завоевала Ванесса Колодинская. Белоруска уверенно победила американку Джакарру Винчестер. И это бронза! И это пятая медаль Беларуси на Играх в Токио.
Олимпийские игры - 2020: результаты дня
Александр Гуштын (до 97 кг) уступил в 1/8 финала сопернику из Кубы.
Из других результатов дня: в пятиборье у женщин наша Анастасия Прокопенко заняла итоговое 8-е место, Ольга Силкина 18-я.
На гребном канале два квартета - женская и мужская байдарка-четверка - вышли в полуфинал на 500 м. В полуфинале и женская каноэ-двойка на дистанции 500 м.
В гимнастическом центре "Ариаке" стартовали соревнования по художественной гимнастике. И по итогам квалификации в индивидуальном многоборье наша Алина Горносько четвертая, Анастасия Салос пятая. Лидирует Дина Аверина из России.
Все подробности этого дня - в "Олимпийском дневнике".
А завтра болеем за наших гимнасток, представителей гребли, легкой атлетики и пятиборья.
Токио-2020: ажиотаж в местах продажи официальной атрибутики
До завершения Олимпиады всего два дня, и настоящий бум наблюдается в местах продажи официальной атрибутики, даже несмотря на ЧС в Токио и коронавирусные ограничения. Местные жители считают, что через покупку сувениров они смогут присоединиться к олимпийскому движению и почувствовать себя внутри Олимпиады, пусть им это и запретили сделать местные власти.
Я хочу, чтобы спортсмены со всего мира почувствовали атмосферу Олимпиады, когда увидят, что все японцы на улице носят олимпийскую атрибутику. Все, что мы можем сделать сейчас, - вот так поддержать.Стоимость, например, официальной футболки Игр - от 25 до 35 долларов, кружка - 15, курта - 200 долларов. Средний чек примерно 80 долларов. И несмотря на достаточно приличный ценник, на днях официальный сайт олимпийских товаров обрушили, какое то время он был недоступен, а продажи в мобильных точках выросли на 60 процентов.
Я думаю, эти сувениры станут хорошим воспоминанием. У моего дедушки была медаль сувенирная с токийской Олимпиады 1964 года. И это было очень трогательно. Никаких денег не жалко.
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