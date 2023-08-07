Белорусские спортсмены забрали 4 награды в соревнованиях по пулевой стрельбе II Игр стран СНГ

В рамках II Игр стран СНГ белорусские спортсмены продолжают завоевывать новые медали. А как обстоит дело в минском тире имени маршалаС.К. Тимошенко, рассказал Стас Липский.

Сразу 4 награды принесли Беларуси наши стрелки 7 августа, золото забрал Иван Казак, который стал трехкратным чемпионом II Игр стран СНГ.

Вишенка на торте - еще одно золото наших парней в командном первенстве: поздравляем Ивана Казака, Никиту Коваленка и Владислава Демеша.

Чуть ранее мы радовались двойному успеху сборной Беларуси в стрельбе из пневматической винтовки также на дистанции 10 м. Здесь наша первая команда в составе Елизаветы Цыдик, Дарьи Чуприс и Николь Куриленок завоевали серебряную медаль. А Алина Мазовка, Алина Белая и Даная Пинчук в свой актив принесли бронзу. Главный тренер сборной Виктория Чайка осталась довольна таким результатом.

Была запланирована одна медаль. Очень рада, что девочки из второго состава сумели завоевать бронзу. Это показывает потенциал не только первого состава, но и второго. Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе