Белорусские спортсмены забрали 72 награды за три соревновательных дня II Игр стран СНГ

В рамках II Игр стран СНГ спортсмены в медальный зачет Беларуси принесли 72 награды, 16 из них - золотые. Состязания на соревновательных аренах продолжаются, и нас ждет еще не одна медаль.

Белорусские спортсмены продолжают радовать своих болельщиков результатами, добавляя в медальную копилку Беларуси все больше наград. 7 августа нельзя было оставить без внимания соревнования в тире имени маршала Тимошенко. Белорусская школа стрельбы известна своими победами, и этот старт не исключение. Иван Казак трижды стал чемпионом II Игр стран СНГ.

Некоторых спортсменов в борьбе за медали не смог остановить даже проливной дождь. Накануне легкоатлеты принесли в наш актив 10 медалей, 2 из них - золотые. Мария Харченко оказалась быстрее своих соперниц в дистанции 300 м. Валерия Грицкова стала лучшей в метании копья - девушка показала результат в 53 м, а ее ближайшая соперница, которая забрала серебро, бросила копье на 46 м.

Тяжелая атлетика также продолжает радовать. Спортсмены не собираются останавливаться на достигнутом. Сюзанна Володько в весовой категории до 71 кг забрала серебро. В сумме двоеборья спортсменка подняла 234 кг. И это не единственная награда тяжелоатлетов за вчерашний день, их четыре.