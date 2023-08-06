Белорусские стрелки Иван Казак и Зоя Дасько выиграли золото II Игр стран СНГ

Участие в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд приняли 15 пар. По результатам отбора Казак и Дасько попали в дуэль за золотые медали, где соперниками нашего дуэта стали россияне Игорь Шелудяков и Валерия Ганакова. Победу в матче со счетом 16:14 одержали представители Беларуси, тем самым поднявшись на высшую ступень пьедестала почета. Еще один белорусский тандем Владислав Демеш - Александра Петрова выступил в "малом финале" за бронзовые награды, где уступил Алине Лисице и Даниилу Соловьеву из России со счетом 7:17.