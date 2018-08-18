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Белорусские теннисистки продолжают подготовку к Открытому чемпионату США по теннису

Александра Саснович и Вера Лапко сегодня постараются пробиться в третий и заключительный раунд квалификации перед основной сеткой турнира в Нью Хэйвене. Саша сыграет с Кристиной Плишковой, а Вера с Зариной Дияс. Ориентировочное начало обоих поединков в 19:00.

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