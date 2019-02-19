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Белорусские теннисистки сегодня будут сражаться за выход в третий круг турнира в Дубае

Болеем за наших теннисисток. Борьба за выход в третий круг престижного теннисного турнира в категории "Премьер" с призовым фондом почти в 3 миллиона долларов пройдет в Дубае. Александра Саснович во втором раунде соревнований встречается с Се Шувэй из Тайваня, которой на прошлой неделе уступила в Дохе. Игра начнется не раньше 10 часов. Прямая трансляция на "Беларусь 5". А первая ракетка Беларуси Арина Соболенко стартует со второго круга. У нее в соперницах сербка Ивана Йорович. Ориентировочное время начала этой игры - 15:30.

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