Белорусские теннисистки сегодня поборются за третий круг US Open

Накануне Виктория Азаренко уже продолжила победное шествие по турнирной сетке. Белоруска уверенно обыграла австралийку Дарью Гаврилову 6:1, 6:2. На очереди у Азаренко Слоан Стивенс. А сегодня Арине Соболенко противостоит россиянка Вера Звонарева. А Александра Саснович сыграет против Дарьи Касаткиной.