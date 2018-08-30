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Белорусские теннисистки сегодня поборются за третий круг US Open

Накануне Виктория Азаренко уже продолжила победное шествие по турнирной сетке. Белоруска уверенно обыграла австралийку Дарью Гаврилову 6:1, 6:2. На очереди у Азаренко Слоан Стивенс. А сегодня Арине Соболенко противостоит россиянка Вера Звонарева. А Александра Саснович сыграет против Дарьи Касаткиной.  

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