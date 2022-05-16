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Белорусские теннисистки улучшили свои позиции в обновленном рейтинге WTA

К слову, в рейтинге ВТА Саснович поднялась на 5 позиций и занимает 45-ю строчку, Арина Соболенко и Виктория Азаренко улучшили свои позиции на одну строчку - 7-е и 15-е места соответственно.

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