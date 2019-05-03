Белорусские теннисистки узнали соперниц по стартовому раунду турнира WТА в Мадриде

Белорусские теннисистки узнали своих соперниц по стартовому раунду теннисного грунтового турнира WТА в Мадриде - призовой фонд чуть более шести с половиной миллионов евро. Арина Соболенко в первом круге сыграет против 109-й ракетки мира Светланы Кузнецовой, Виктория Азаренко сыграет с еще одной представительницей российского тенниса - Дарьей Касаткиной, а Александра Саснович на старте выйдет на корт против финалистки турнира в Штутгарте, эстонки Аннет Контавейт. А вот Вера Лапко свое выступление в Мадриде завершила в квалификации. 70-я ракетка мира из Беларуси проиграла Испанке Алене Большовой - оба сета завершились с одинаковым счетом -2:6.