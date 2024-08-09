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Белорусские теннисистки вышли в 1/8 финала турнира в Торонто
Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко этой ночью пробились в 1/8 финала турнира в Торонто. Призовой фонд соревнований составляет 3 млн 200 тыс. долларов. Третья ракетка мира в матче второго круга, который для нее был стартовым на канадских кортах, в двух сетах переиграла представительницу Китая Юэ Юань (6:2). В третьем раунде соперницей Соболенко станет 33-я ракетка мира британка Кэти Бултер.
Азаренко в свою очередь в непростом поединке сломила сопротивление 74-й в мировом рейтинге бельгийки Грет Миннен. Уступив в первом сете 3:6, в двух последующих Виктория была сильнее - 5:1, 6:1. В матче за выход в четвертьфинал Азаренко сыграет против американки Пейтон Стирс.
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