Белорусские теннисистки вышли в 1/8 финала турнира в Торонто

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко этой ночью пробились в 1/8 финала турнира в Торонто. Призовой фонд соревнований составляет 3 млн 200 тыс. долларов. Третья ракетка мира в матче второго круга, который для нее был стартовым на канадских кортах, в двух сетах переиграла представительницу Китая Юэ Юань (6:2). В третьем раунде соперницей Соболенко станет 33-я ракетка мира британка Кэти Бултер.