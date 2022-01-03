Белорусские теннисисты готовятся к Australian Open 2022

Егор Герасимов пробивается в основную сетку престижного теннисного турнира АТР-250 в Аделаиде. Призовой фонд соревнований 500 тысяч долларов. В финале квалификации белорус в непростом поединке справился с представителем Молдовы Раду Алботом 6:3, 0:6, 6:2. Первый номер Беларуси Илья Ивашко сохранил в рейтинге свою 48-ю позицию. Побеждает и Александра Саснович, но только на старте квалификации турнира в Мельбурне, как и Ольга Говорцова. В Аделаиде ближайшей ночью стартует в основной сетке Виктория Азаренко, спустя сутки за ней - Арина Соболенко.