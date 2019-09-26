Белорусские теннисисты побеждают. Егор Герасимов выбил первую ракетку США

Хорошие новости и в теннисе. Причем не только от женской части белорусской сборной. Егор Герасимов на прошлой неделе добрался до полуфинала турнира серии ATP в Санкт-Петербурге. Сейчас он сражается на кортах в китайском Чэнду и уже вышел там в четвертьфинал. Более того, в понедельник впервые в карьере Егор вошел в мировую сотню. А уже сегодня сенсационно выбил первого сеяного на турнире и 19-го на планете американца Джона Изнера. Это была настоящая битва - более двух с половиной часов - и как итог 6:7, 7:6, 7:6. Завтра Егор Герасимов сразится с 20-летним представителем Канады Денисом Шаповаловым. А теперь о нашей Арине.