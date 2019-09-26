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Белорусские теннисисты побеждают. Егор Герасимов выбил первую ракетку США

Хорошие новости и в теннисе. Причем не только от женской части белорусской сборной. Егор Герасимов на прошлой неделе добрался до полуфинала турнира серии ATP в Санкт-Петербурге. Сейчас он сражается на кортах в китайском Чэнду и уже вышел там в четвертьфинал. Более того, в понедельник впервые в карьере Егор вошел в мировую сотню. А уже сегодня сенсационно выбил первого сеяного на турнире и 19-го на планете американца Джона Изнера. Это была настоящая битва - более двух с половиной часов - и как итог 6:7, 7:6, 7:6. Завтра Егор Герасимов сразится с 20-летним представителем Канады Денисом Шаповаловым. А теперь о нашей Арине.

Арина Соболенко в двух шагах от защиты титула в Ухани

Она уже в полуфинале престижного турнира категории "Премьер" в Ухани. В прошлом году именно Соболенко выиграла эти соревнования с призовым фондом почти в три миллиона долларов. Сегодня первая ракетка Беларуси в поединке дожала представительницу Казахстана Елену Рыбакину - 50-ю в мировом рейтинге - 6:3, 1:6, 6:1.
Завтра за выход в финал Арина Соболенко поспорит с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. В прошлом году Арина без проблем прошла Барти в полуфинале, а после и взяла трофей. Что ж, будем считать это хорошим знаком. Прямая трансляция поединка на "Беларусь 5" в 11:30.

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