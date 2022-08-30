Белорусские теннисисты стартуют на US Open - 2022

Арина Соболенко первая из наших теннисисток сегодня возьмет старт на турнире Большого шлема US Open. В соперницах у 6-й ракетки мира представительница третьей сотни мирового рейтинга американка Кэтрин Харрисон. Ориентировочное время начала встречи - 6 вечера.

После 8 вечера на корт выйдет Александра Саснович, которая в первом круге сыграет с итальянкой Элизабеттой Конччаретто. Она занимает 99-ю позицию мирового рейтинга. Саснович - 32-ю.

Позже всех из наших теннисисток будет играть Виктория Азаренко, которой будет противостоять еще одна американка Эшлин Крюгер. Это также теннисистка из третьей сотни. Все соперницы белорусок пробились в основную сетку из квалификации.

Стартует на US Open сегодня и Илья Ивашко. Белорус сыграет против Сэма Куэрри. На данный момент американский теннисист занимает 287-е место в рейтинге ATP.



