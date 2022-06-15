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Белорусские теннисисты сыграют на US Open в Нью-Йорке

Белорусы поедут на US Open. Теннисная ассоциация США заявила, что допустит к чемпионату всех теннисистов вне зависимости от национальности. Россияне также смогут выступить на американских кортах. Турнир Большого шлема пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.

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