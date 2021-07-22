Белорусские теннисисты узнали первых соперников на Олимпиаде в Токио

Белорусские теннисисты узнали своих первых соперников на олимпийском турнире. Одна из фавориток Игр - третья ракетка мира Арина Соболенко - на старте соревнований выйдет на корт против 45-й в планетарном табеле Магды Линетт из Польши. В случае успеха во втором круге Арина выйдет на победительницу пары Донна Векич (Хорватия) - Каролин Гарсия (Франция).



Именно с французами в первом раунде сыграют наши мужчины. Илью Ивашко, первую ракетку Беларуси, по итогам жеребьевки ждет матч с Гаэлем Монфисом - 18-м в мире. Егору Герасимову повезло больше - он сыграет с представителем второй сотни рейтинга Жилем Симоном. А в парном разряде на старте Ивашко и Герасимов сразятся с новозеландцами Маркусом Даниэллом и Майклом Винусом. Теннисный турнир стартует уже в субботу и продлится до 1 августа. Желаем нашим спортсменам удачи!