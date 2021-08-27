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Белорусские теннисисты узнали соперников на открытом чемпионате США
Арина Соболенко на старте US Open сыграет с Ниной Стоянович,Виктория Азаренко встретится с Терезой Мартинцевой, а Александра Саснович выйдет на корт против Елены Рыбакиной. Стали известны итоги жеребьевки четвертого в сезоне турнира "Большого шлема". В мужском одиночном разряде Егору Герасимову по воле жребия попал впервые в соперники 10-й сеяный Хуберт Хуркач, а Илье Ивашко - хозяин кортов Теннис Сандгрен. US Open , напомним, стартует 30 августа.
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