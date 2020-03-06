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Белорусские теннисисты в шаге от финала Мировой группы Кубка Дэвиса
Ближайшие дни станут решающими для тех, кто борется за выход в главную часть крупнейшего командного турнира мужских сборных. Наши теннисисты оспорят путевку с Германией. По итогам жеребьевки первыми на корт выйдут Илья Ивашко и Ян-Леннард Штруфф, затем их сменят Егор Герасимов и вторая ракетка хозяев - Филипп Кольшрайбер. В субботу игровой день стартует с парного противостояния, после чего пройдут еще два одиночных матча. Все встречи "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. Первая игра начнется сегодня в 6 вечера.
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