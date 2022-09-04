Белорусские теннисисты вошли в 1/8 финала US Open

Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Илья Ивашко синхронно вышли в 1/8финала US Open!

Лидер женской сборной Беларуси Арина не оставила шансов в третьем круге Кларе Бюрель из Франции - 6:0, 6:2. Следующей соперницей Соболенко станет Даниель Роуз Коллинз из США.

Экс-первая ракета мира - Азаренко - также уверенно справилась с Петрой Мартич из Хорватии - 6:3, 6:0, в 1/8финала Вика сразится с Каролиной Плишковой.

Илья Ивашко победил тридцатую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти - 6:4, 3:6, 6:2, 6:3.Впереди его ждет еще один итальянец Янник Синнер.