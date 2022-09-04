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Белорусские теннисисты вошли в 1/8 финала US Open
Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Илья Ивашко синхронно вышли в 1/8финала US Open!
Лидер женской сборной Беларуси Арина не оставила шансов в третьем круге Кларе Бюрель из Франции - 6:0, 6:2. Следующей соперницей Соболенко станет Даниель Роуз Коллинз из США.
Экс-первая ракета мира - Азаренко - также уверенно справилась с Петрой Мартич из Хорватии - 6:3, 6:0, в 1/8финала Вика сразится с Каролиной Плишковой.
Илья Ивашко победил тридцатую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти - 6:4, 3:6, 6:2, 6:3.Впереди его ждет еще один итальянец Янник Синнер.
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