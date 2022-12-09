Белорусские теннисисты выступят в основной сетке Australian Open

Сразу 4 белорусских игрока получили право начать борьбу на Australian Open в основной сетке.

Арина Соболенко занимает 5-ю позицию в мировом рейтинге, 26-я ракетка мира - Виктория Азаренко и 30-я - Александра Соснович.

В мужском одиночном разряде право стартовать с основной сетки получил Илья Ивашко. Сегодня он занимает 73-ю строчку мирового рейтинга.

