Белорусские тренеры и атлеты рассказали, как проходит подготовка к Европейским играм

Владимир Самсонов нацелен на медаль ІІ Европейских игр, а задачи для мужской и женской сборных в командных соревнованиях - пробиться в первую восьмерку. Сегодня белорусские тренеры и атлеты рассказали журналистам о ходе подготовки к предстоящим Играм и своих ожиданиях. Что касается проведения соревнований по настольному теннису во время ІІ Европейских игр, они пройдут на высшем уровне. Практически все организационные вопросы уже решены.



Напомним, соревнования по настольному теннису в рамках ІІ Европейских игр пройдут в Минске с 22 по 29 июня. Призеры получат путевку на Олимпиаду в Токио - 2020.



