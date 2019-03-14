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Белорусские тренеры и атлеты рассказали, как проходит подготовка к Европейским играм

Владимир Самсонов нацелен на медаль ІІ Европейских игр, а задачи для мужской и женской сборных в командных соревнованиях - пробиться в первую восьмерку. Сегодня белорусские тренеры и атлеты рассказали журналистам о ходе подготовки к предстоящим Играм и своих ожиданиях. Что касается проведения соревнований по настольному теннису во время ІІ Европейских игр, они пройдут на высшем уровне. Практически все организационные вопросы уже решены.

Напомним, соревнования по настольному теннису в рамках ІІ Европейских игр пройдут в Минске с 22 по 29 июня. Призеры получат путевку на Олимпиаду в Токио - 2020.

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