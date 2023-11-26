Белорусские тяжелоатлеты вернулись в Минск с двумя медалями молодежного чемпионата мира

Успешно выступили наши тяжелоатлеты в Мексике. Накануне поздно вечером команду встречали в Национальном аэропорту. С молодежного чемпионата мира вернулись с двумя большими медалями, а также в копилке 6 малых наград за отдельные упражнения. Серебро в весе до 89 килограммов выиграл Игнатий Павлюковец, а Егор Попов стал бронзовым призером планетарного форума в категории до 67.