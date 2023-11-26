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Белорусские тяжелоатлеты вернулись в Минск с двумя медалями молодежного чемпионата мира

Успешно выступили наши тяжелоатлеты в Мексике. Накануне поздно вечером команду встречали в Национальном аэропорту. С молодежного чемпионата мира вернулись с двумя большими медалями, а также в копилке 6 малых наград за отдельные упражнения. Серебро в весе до 89 килограммов выиграл Игнатий Павлюковец, а Егор Попов стал бронзовым призером планетарного форума в категории до 67.

Для наших молодых перспективных ребят это большой опыт. Очень сложный перелет. В этой ситуации все совладали с условиями и достойно выступили.
Олег Лобан, старший тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике

В отдельных упражнениях у Егора Попова серебро в рывке. В толчке третьими в своих категориях стали Владислав Сакович и Егор Гринько, а Игнатий Павлюковец примерил сразу две бронзы. У девушек малое золото в рывке у Екатерины Якушевой. Словом, все белорусы, которые выступали на турнире, возвращаются домой с медалями.

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