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Белорусские тяжелоатлеты завоевали 5 медалей на открытом первенстве в Саранске

Белорусская сборная по тяжелой атлетике завоевала пять медалей на открытом первенстве в Саранске.

Ольга Галынская забрала золото в сумме двоеборья в весовой категории 59 кг. Две серебряные медали принесли Галина Головнева и Никита Грицевич. Бронза - у Полины Пичугиной и Ольги Велимович.

Отметим, что в турнире принимает участие более 300 спортсменов, соревнования завершаться 31 июля.

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