Белорусские тяжелоатлеты завоевали три награды на турнире к летней Олимпиаде в Токио

Белорусские тяжелоатлеты завоевали три награды на лицензионном турнире к летнейОлимпиаде в Токио 2020. Сегодня на открытом Кубке в Дохе в Катаре золотуюмедаль по сумме двоеборья в весовой категории до 109 килограммоввыиграл чемпион Олимпийских игр в Пекине Андрей Арямнов. Ранее Вадим Лихорадзанял первое место в весовой категории до 73 килограммов, аЕвгений Тихонцов в категории до 96 килограммов стал третьим.