Белорусские велогонщики завоевали 10 наград на старте "Гран-при Москвы"

На велотреке в Крылатском продолжается "Гран-при Москвы" с участием белорусских спортсменов. Сегодня будут разыграны медали в гонке по очкам, кейрине и спринте.

В первый день соревнований наши спортсмены оказались обладателями десяти наград, 6 из которых на счету юниоров. Среди взрослых золото в скретче завоевали Роман Романов и Каролина Бирюк, а также Анастасия Киптикова - в гонке с выбыванием. Евгений Королек в этой же дисциплине стал вторым.