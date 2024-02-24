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Белорусские велосипедисты вернулись с золотом "Игр будущего"

До последнего переживали за результат, но услышав, что у сборной Беларуси золото, эмоции уже было не сдержать. Такими впечатлениями от победного участия в первых "Играх будущего" поделилась наша чемпионская четверка.

Ребята выиграли виртуальную велогонку. Состязания состояли из нескольких дисциплин. Конкуренцию белорусам составили титулованные гонщики из других стран.

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