Белорусские велосипедисты выиграли 5 наград в первый день "Гран-при Тулы"

В Туле стартовали открытые Всероссийские соревнования по велоспорту на треке "Гран-при Тулы" с участием белорусских спортсменов, сообщает БЕЛТА.

На соревнованиях выступают представители пяти стран: Беларуси, России, Узбекистана, Ирана и ОАЭ. В программе турнира олимпийские дисциплины - командный и индивидуальный спринт, омниум, мэдисон, кейрин, а также скрэтч и гонка с выбыванием. Победители и призеры определяются в двух возрастных категориях - в элите и среди юниоров.

В стартовый день белорусские велосипедисты завоевали пять медалей. Денис Мазур выиграл серебро в гонке с выбыванием, а также финишировал вторым в скрэтче. Третье место в этой дисциплине занял Роман Тишков. Победителем командного спринта стал наш Артем Зайцев, выступавший в связке с российскими спортсменами. В этом же виде программы у женщин белоруска Варвара Босякова вместе с представительницами Тульской области поднялась на третью ступень пьедестала.