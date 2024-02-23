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Белорусские велосипедисты завоевали золото на "Играх будущего"
Белорусские велосипедисты положили в копилку первое золото "Игр будущего". Спортсмены в виртуальной гонке "фиджитал-велоспорт" по итогам четырех этапов набрали 522 балла, что на 53 балла больше, чем у преследователей - квартета из России. В составе нашей команды члены национальной сборной Анна Терех, Таисия Носкович, Евгений Соболь и Михаил Шеметов.
Напомним, "Игры будущего" в Казани продолжатся до 3 марта. Участие в соревнованиях принимают атлеты из 107 стран, а общий размер призового фонда составляет 10 млн долларов.
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