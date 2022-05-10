Белорусские волейболистки претендуют на титулы в России и Италии

Нападающая сборной Беларуси Вера Костючик накануне вместе с "Уралочкой" сравняла счет финальной серии Суперлиги против "Локомотива" - клуб белоруски победил на тай-брейке - 3:2. Решающий матч состоится в Калининграде 12 мая.

"Монца" в Италии, а там Анна Давыскиба в составе, уступает 1:2 "Конельяно" в финале Серии А. Четвертая встреча запланирована на домашней площадке "Монцы" 10 мая в 21:45.