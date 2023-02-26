Белорусских болельщиков беспокоит вопрос - отечественный футбол в кризисе?

Футбол беспокоит белорусского зрителя, игра номер один переживает не лучшее время - ни клубы, ни национальная сборная не могут показать внятный результат на международной арене, даже в отдельно взятых матчах.

И это с учетом того, что спортивная инфраструктура есть и с каждым годом совершенствуется. Внимание спортивных властей в 2023-м к футболу в Беларуси будет выше обычного, и тому есть ряд причин.

Накануне сезон был открыт традиционным матчем за Суперкубок страны, обладателем которого стал действующий чемпион "Шахтер " - самый успешный клуб страны последних лет, но успешный лишь на внутренней арене. Что случилось? Наш спортивный обозреватель Андрей Козлов искал ответы.

Отдельный взятый футбольный поединок можно преподнести как повествование совершенно эпического содержания. В этом дух футбола. Ведь сама суть игры, а она номер один на нашей планете, отражает совершенно все внутренние сферы человеческого характера.

Здесь и борьба, и дружба, и тщеславие, и вера до последнего мгновения, и абсолютное выгорание. Вот как иллюстрация.

Момент гола так и вовсе кульминация всего вышесказанного. Есть и более красивый интимный эпитет. Этот гол в Суперкубке - он единственным и останется. Но все высокие слова, сказанные выше в данном материале, актуальны лишь в одном. В том случае, если ты будешь отдавать себя без остатка, а не просто выполнять свою работу. В этом же случае результат будет соответствующий - рабочий, нормальный, ну и все. А вот другое дело - самоотверженный труд за гранью возможного, и тогда мировое признание - примеров в истории нашего футбола было немало.

Сутки до титульного матча. Тренировка одного из клубов-участников игры за Суперкубок - "Шахтера" из Солигорска. В этом городе изначально в 60-ые создавался клуб как средство отвлечения представителей тяжелой профессии - шахтеров - переключиться на насколько часов от своих трудовых будней. Аппетиты зрителей с появлением наших клубов на международной арене росли.

Надо более радужно смотреть на наших ребят, на наших специалистов, у нас всегда было много талантливых ребят, и стадионы и инфраструктура. Алексей Бага, главный тренер ФК "Шахтер" (Солигорск)

Главный тренер - Алексей Бага, который был капитаном одной из лучших молодежных сборных в нашей истории и также прорубал с БАТЭ окно в футбольную Европу как игрок. Он, кстати, последний наш тренер, который преподнес сенсацию — обыграл во главе Борисова на домашнем поле лондонский "Арсенал".

В плане человеческого ресурса мы явно не хуже кого-то, чего-то: хватает у нас и быстрых и выносливых, техничных, неординарных - просто надо, чтобы эти ребята попали в нужное русло, чтобы эти качества развивались. Алексей Бага, главный тренер ФК "Шахтер" (Солигорск)

Суперкубок и так называемый матчдэй, дают еще одну почву для осмысления происходящего в белорусском футболе. Работа со зрителями и имиджевая часть отдельно взятого клуба, а также отдельного взятого игрока. И обратите внимание на некую элитарность слова "клуб".

Клубы слабо работают во всех сферах, они считают, что хватит играть просто в футбол и люди будут приходить. Владислав Хованский, футбольный блогер

Влад Хованский в Беларуси самый популярный футбольный блогер, который ввязывается во всевозможные околофутбольные истории. Есть и своя медийная команда.

Ведение соцсетей, совокупность факторов всегда работает, у нас футболисты - это не как в России РПЛ - суперзвезды, у нас футболисты такие же люди, максимальное количество подписчиков у футболистов - это 30 тыс. у Артема Быкова, а дальше снижение, Саша Глеб - 12 тыс, а все остальные до 1 тыс. Владислав Хованский, футбольный блогер

Сергей Матвейчик - один из старожилов белорусского чемпионата. Автор победного гола "Гомеля" в прошлогоднем финале Кубка Беларуси дебютировал в Высшей лиге за гомельчан в 2005-м! После - "Шахтер", минское "Динамо" и возвращение в свой первый коллектив.