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Белорусских и российских спортсменов допустят к Азиатским играм в нейтральном статусе
К Азиатским играм 2023 года в Ханчжоу белорусских и российских спортсменов допустятв нейтральном статусе,сообщает БЕЛТА.
Источник портала отмечает, что белорусские и российские спортсмены не будут иметь права на получение медалей состязаний. Решение о допуске принято, чтобы у спортсменов была возможность участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Всего ожидается участие около 500 атлетов из Беларуси и России.
Олимпийский совет Азии 26 января выступил за участие россиян и белорусов в Азиатских играх. Прием заявок на участие в Азиатских играх завершился 15 марта. Национальные олимпийские комитеты должны до 15 июля предоставить соответствующие списки. Жеребьевка турниров в командных видах спорта запланирована на конец июля.
Фото: pexels.com
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