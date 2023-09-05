Белорусских пловцов допустят к участию в международных стартах

Международная федерация водных видов спорта одобрила участие белорусских и российских пловцов на международных стартах в нейтральном статусе. Как отмечается в сообщении, спортсмены будут соревноваться только в тех дисциплинах, где время или результат определяются одиночными выступлениями. При этом в турнирах под эгидой Международной федерации один пловец из Беларуси и один из России будет выступать только в одной из дисциплин. Таким образом, спортсмены не примут участие в групповых стартах или в дуэтах в синхронном плавании, синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.