Белорусским триумфом завершился Кубок Союза биатлонистов России в Уфе

Четыре золота, два серебра и две бронзы - таковы итоги белорусов на Кубке Союза биатлонистов России. Он завершился 16 марта масс-стартами и золотом для нашего Никиты Лобастова. Уровень подготовки белорусов оценили многие специалисты. А еще ребята вписали ряд красивых побед в свою спортивную биографию.

С триумфальным выступлением нашу сборную поздравил глава НОК. Виктор Лукашенко особо отметил, что в этих непростых условиях необходимо сплотиться, показать стальной характер и свое мастерство на спортивных аренах.

В Уфе работала съемочная группа АТН. Подробности у Андрея Козлова.

Этот масс-старт с приставкой мега-, ведь сразу шесть десятков амбициозных мужчин улетают на дистанцию сражаться за награды. И там, поверьте, нет тех, кто отбывает номер.

В этой гуще спортивной борьбы и характеров звенят медали и Олимпиад, и чемпионатов мира. Одна, кстати, наша - Смольского в Пекине. Но в этот заключительный день уфимских стартов был безупречен другой белорус - Никита Лобастов. Он выбил двадцатку на рубежах и взял золото. Никита покорил всех своим качеством биатлона.













Блестящее выступление белорусских биатлонистов

Пока здесь продолжали болеть за своих, Латыпов и Бабиков выросли на этой трассе, но именно парни из Республики Беларусь устроили парад побед и внимание местной аудитории своим талантом забирали себе.

Золото мужчин здесь исключительно в белорусской копилке. Смольский, двукратный чемпион Кубка Союза биатлонистов России, уходит на заслуженный отдых.

Кубок Союза биатлонистов России в Уфе

На десерт для переполненных трибун спорткомплекса (ох, как тут соскучились по таким звездам биатлона сразу из двух биатлонных стран) оставили женский мегамасс-старт. И поди пойми, кто лучше: россиянки Резцова и Казакевич или наша Алимбекова. А вот взяла и победила Виктория Сливко. Но Динара и тут не обошлась без цветочной церемонии - цветы ей очень идут.

Во время гонок много говорили о том, что совместные соревнования белорусов и россиян в текущей спортивной обстановке на планете - реальная история ближайшего времени. Эти намерения обсудили в Москве руководители нашего и российского биатлона. Наверняка, в ближайшее время буду предметно известно детали, ведь Кубок в Уфе наверняка подобный импульс укрепил. Динара Алимбекова, победительница этапа Кубка Союза биатлонистов России