Белорусский атлет Арыйан Тютрин стал победителем XVII Международного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина в Якутске, сообщили в пресс-службе Минспорта.Представитель Беларуси вышел в финал в весовой категории до 57 кг. В решающей схватке за золото он одолел россиянина Льва Павлова со счетом 6:4.

Арыйан в третий раз стал победителем данных соревнований, ранее представитель Беларуси брал золото в Якутске в 2018 и 2022 годах.

Бронзовую медаль нашей команде принес Александр Гуштын (до 97 кг), который в схватке за третье место был сильнее Исмаила Картоева из Таджикистана.

Фото: Минспорта Республики Беларусь