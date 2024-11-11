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Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл квалификационный заезд на Гонке чемпионов в Рязани
В Рязани на базе комплекса "Алмаз" дали старт Гонке чемпионов 2025 года, в которой участвуют лучшие российские и белорусские лыжники и биатлонисты, сообщила БЕЛТА.
Программу соревнований открыли квалификационные заезды у биатлонистов, которые преодолели дистанцию 6 километров с двумя огневыми рубежами. Лучший результат у мужчин - 13 мин. 17 сек. - показал лидер белорусской национальной команды Антон Смольский, допустивший один промах на стрельбе лежа. Еще один белорус Дмитрий Лазовский среди десяти участников стал четвертым с двумя ошибками на стойке. Ранее 4 января состоялась женская квалификация, по итогам которой наши Анна Сола и Динара Смольская заняли 9-е и 10-е места соответственно.
"Победа в квалификации дает преимущество в плане выбора партнеров на завтрашнюю смешанную эстафету. Так что хотелось сегодня выиграть, - сказал Смольский после гонки. - Состояние хорошее, на трассе поработал неплохо. Формат шоу добавляет эмоций и даже немного волнения. Здорово, что на трибунах много болельщиков, все заполнено".
Далее на старт отборочных заездов выйдут лучшие российские лыжники. По итогам квалификации будут сформированы 10 эстафетных команд на воскресенье, когда и определятся победители соревнований. В смешанной эстафете в состав каждого из квартетов войдут лыжник, лыжница, биатлонист и биатлонистка. Призовой фонд Гонки чемпионов составит 12 млн российских рублей и будет распределен на все команды.
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