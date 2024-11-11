Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл квалификационный заезд на Гонке чемпионов в Рязани

Фото: НОК

В Рязани на базе комплекса "Алмаз" дали старт Гонке чемпионов 2025 года, в которой участвуют лучшие российские и белорусские лыжники и биатлонисты, сообщила БЕЛТА.

Программу соревнований открыли квалификационные заезды у биатлонистов, которые преодолели дистанцию 6 километров с двумя огневыми рубежами. Лучший результат у мужчин - 13 мин. 17 сек. - показал лидер белорусской национальной команды Антон Смольский, допустивший один промах на стрельбе лежа. Еще один белорус Дмитрий Лазовский среди десяти участников стал четвертым с двумя ошибками на стойке. Ранее 4 января состоялась женская квалификация, по итогам которой наши Анна Сола и Динара Смольская заняли 9-е и 10-е места соответственно.

"Победа в квалификации дает преимущество в плане выбора партнеров на завтрашнюю смешанную эстафету. Так что хотелось сегодня выиграть, - сказал Смольский после гонки. - Состояние хорошее, на трассе поработал неплохо. Формат шоу добавляет эмоций и даже немного волнения. Здорово, что на трибунах много болельщиков, все заполнено".