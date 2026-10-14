Белорусский борец Хаслаханов выиграл золото чемпионата мира среди молодежи

Белорусский спортсмен Абубакар Хаслаханов взял золото молодежного чемпионата мира по борьбе. 14 октября в США прозвучал наш гимн в честь победителя.

Хаслаханов - чемпион мира U-23 по борьбе

В день вылета сборной Беларуси по греко-римской борьбе на молодежный чемпионат мира в Лас-Вегасе будущий триумфатор Абубакар Хаслаханов спокоен и нацелен на результат.

В те же дни, но чуть ранее, глава федерации борьбы Беларуси Алим Селимов озвучил важную новость.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"Мы будем выступать с символикой нашей страны: гимн, флаг, герб. Дополнительная мотивация для наших ребят должна быть".

Гимн действительно прозвучит под сводами арены в Лас-Вегасе в честь чемпиона мира среди молодежи.

Схватка против украинца Егора Якушенко в весовой категории до 97 кг получилась напряженной. Соперник нервничал, пытался цеплять нашего атлета. Но хладнокровие белоруса оказалось ключевым: 2-1.

Символично, что 14 октября, но в 1964 году, свою первую золотую медаль Олимпийских игр выиграл прославленный спортсмен Александр Васильевич Медведь. Поэтому этот день становится заметным и победным для нас. Чемпионат мира в Лас-Вегасе только набирает обороты.