Белорусский борец стал победителем молодежного чемпионата мира

Абубакар Хаслаханов стал победителем молодежного чемпионата мира по борьбе в Лас-Вегасе.

Рано утром белорусский классик в решающем матче весовой категории до 97 кг превзошел украинца Егора Якушенко.

Абубакар проигрывал после первого периода, но нашел в себе силы перевернуть ход поединка и вырвал победу - 2:1.

Этот триумф позволил борцу собрать уникальную коллекцию титулов: ранее он уже становился победителем первенств мира среди юношей до 17 лет и среди юниоров до 19 лет, а сейчас поднимается на высшую ступень пьедестала и в возрасте до 23 лет.

Эта медаль - первая в копилке белорусской сборной на планетарном форуме.