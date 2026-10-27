Белорусский хоккеист Кристиан Хенкель вернулся в минское "Динамо"

Кристиан Хенкель - хоккеист минского "Динамо". Одностороннее соглашение с белорусским защитником рассчитано до конца сезона-26/27.

В минувшем чемпионате игрок обороны также выступал за "зубров". Он провел 62 встречи и заработал 4 результативных балла. Летом Хенкель проходил предсезонную подготовку в московском "Динамо". Еще в лиге защитник выступал за "Ак Барс" и "Барыс". Опыт внушительный: 562 матча, 78 набранных очков при показателе полезности "плюс 46".

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" на седьмой строчке. У бело-синих - 20 баллов в активе после 19 игр. "Зубры" готовятся к трехматчевой домашней серии. В Беларусь пожалуют "Барыс" из Астаны, челябинский "Трактор" и московские одноклубники. Ближайший поединок уже 28 октября. Стартовое вбрасывание в 19:10.